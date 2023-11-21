اليوم السابع
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كندا تدين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:58 م
كندا تدين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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أدانت كندا بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيات والفلسطينيين فى الضفة الغربية.
 
وأعربت الحكومة الكندية- في بيان، وزعت سفارتها بالقاهرة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخلاء مجتمعات فلسطينية قسراً من أراضيها في الضفة الغربية.
 
ودعت كندا حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين، ولحماية السكان الفلسطينيين، ولضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف تلك بموجب القانون".. مشددة على أن هذا العنف يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض.
 
وأكدت أنه وكما فعلت الحكومات الكندية المتعاقبة، فإن كندا لا تعترف بالسيطرة الدائمة التي تمارسها إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتعارض بشدة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.. مضيفة أن المستوطنات تشكل عائقا كبيرا أمام إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
 
وشددت كندا على أنها تواصل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتظل ملتزمة بتحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة وحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.






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