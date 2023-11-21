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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:57 ص
القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
إبراهيم حسان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بالضفة الغربية وتدمير بنيته التحتية، مشيرة إلى انتشار مكثف للدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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