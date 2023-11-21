فرنسا تعلن إرسال 11 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وتشكر مصر على جهودها

هناء أبو العز

أعلنت سفارة فرنسا لدى القاهرة، الثلاثاء، إرسالها شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشحنة تتضمن 11 طنا من الأدوية والتجهيزات ومعدات الخدمات الطبية الطارئة تولى مهنيون من المستشفيات الفرنسية إعدادها بهدف تعزيز مرافق خدمات الطوارئ الطبية وعلاج حوالى ألف جريح من ذوى الحالات الحرجة، وهو ما يعادل وحدتين صحيتين متنقلتين وتلبى الشحنة الاحتياجات التى تنقلها الجهات الفاعلة الإنسانية المتواجدة ميدانيا لفرنسا.

وشكرت السفارة الفرنسية فى مصر، التى تحشد جهودها بصورة كاملة والتي توجهت إلى العريش في هذا الإطار، السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري على جهودهم وتعاونهم الوثيق في توصيل مساعدتنا الطبية والصحية إلى غزة ومساهمتهم فى تولى هذه المساعدات الإنسانية الفرنسية التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت سفارة فرنسا لدى مصر، في بيان صحفي، أن باريس تتوصل بصورة مستمرة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في باريس والقدس والقاهرة، موضحة أن هذه الشحنة التي تولى مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية تجهيزها، نقتلها طائرة عسكرية فرنسية وفرتها وزارة القوات المسلحة وغادرت من مدينة أورليان الفرنسية إلى مصر، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى المكلف بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتمكنت فرنسا بالفعل من إيصال 100 طن من المساعدات الإنسانية جوا من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في قطاع غزة فى مجال الصحة والغذاء والطاقة عبر الهلال الأحمر المصري.

وأكدت السفارة الفرنسية أن باريس لا تزال تطالب باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين والبني التحتية المدنية. وتواصل جهودها مع شركائها بغية استحداث مبادرات لتسهيل عمليتي إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز المساعدة الطبية ودعمهما.