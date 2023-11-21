غدا .. تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع

كتب مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأربعاء، الجلسة رقم 95 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت البورصة المصرية للسلع في طرح العديد من المنتجات والسلع مثل القمح والسكر والفول الصويا بهدت توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، بالتوازى مع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25٪، حيث تتضمن المبادرة 7 سلع وهى السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض.