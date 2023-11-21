اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:02 ص
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طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:00 ص
طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. اعرف التفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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يعرض اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

1شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .

2الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details...  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .

3-  المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية   .

4من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوى الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ  .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

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