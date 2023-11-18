اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 06:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة من كفر الشيخ للإسكندرية.. اليوم

السبت، 18 نوفمبر 2023 06:00 ص
السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة من كفر الشيخ للإسكندرية.. اليوم قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ السكة الحديد، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الاسكندرية و القاهرة /الإسكندرية والعكس، وسيتم تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة.

ويقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً، على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء، ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470)، وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً .

وتم تشغل هيئة السكة الحديد، الجمعة، قطار 17 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساء ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحاً .

كما تبدأ الهيئة بداية من الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات906/158/964/952 /163) .

 







قطارات كفر الشيخ

السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

النقل

قطارات اسكندرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة