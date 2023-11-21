ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

شن جهـاز التـفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023، حملات تفتيشية مكثقة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7179 كجم عبارة عن 104 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و7075 كجم مقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بهم 6 محاضر.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو الآتي: 2000 كجم كبده ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية العمرانية، و48 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر، و2225 كجم لحوم مستوردة وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق، و2000 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أبو النمرس، و850 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور.