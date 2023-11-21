ضبط حشيش وسلاح في حملات أمنية مكبرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حيث تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، وضبط (سائق، حداد "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.