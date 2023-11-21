اليوم السابع
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ضبط المتهم بتهديد ابن شقيقه بزجاجات مولوتوف بسبب الميراث

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:40 م
ضبط المتهم بتهديد ابن شقيقه بزجاجات مولوتوف بسبب الميراث القبض على متهم- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.
 
باستدعاء صاحب الحساب المشار إليه تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث وأن الأخير قام بإرسال مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده فقام بنشره خشية تعرض والده للابتزاز.
 
بإستدعاء طرفى النزاع تبين أنهم مالك شركة استيراد وتصدير - شقيقه بالمعاش - يقيمان بدائرة القسم، وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الثانى حول الميراث وإتهمه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، وبمواجهة الثانى قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه والاستيلاء منه على ميراث والدهما.






زجاجات مولوتوف

قسم شرطة المعصرة

أمن القاهرة

جريمة القاهرة




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