شباب كفر الشيخ: ندوة عن دور وسائل التواصل فى تشكيل الوعى السياسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الندوات والفعاليات، منها تنظيم الندوة التثقيفية عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعى السياسى لدى الشباب، بقاعة التعليم المدني ومشاركة 40 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب.

كما نظمت إدارة شباب مطوبس، رحلة نيلية و نزهة بالملاهى ل 50 طفل من رواد مراكز الشباب التابعة واهداء البالونات و والهدايا لقضاء عيد الطفولة فى جو من البهجة، كما شارك منسقي أندية التطوع والفتاة والجوالة بكفر الشيخ، فعاليات المعسكر التدريبي والتنسيقي لمنسقي أندية التطوع والفتاة والجوالة بمديريات الشباب والرياضة والذي يتم تنفيذه حتى 23 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد أبوالسعود، المدرس بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ إن السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على العلاقات الإنسانية والاسرية، تغير الحالة النفسية لروادها، كما أنها وسيلة ذات وجهين أحدهما نافع في فى تقريب المسافات وسرعة التواصل والإعلان ومعرفة ردود الأفعال بشكل أسرع بكثير وعلى الجانب الآخر، وفى حالة قضاء وقت طويل في متابعتها تعد مضيعة للوقت، وهدر للإنجاز خاصة للشباب إذا لم يضع هدفًا محددا ليصل اليه، وتلعب دوراً في اختراق الخصوصية كما أن لها آثار سلبية على الصحة، وانتشار مشاكل الاغتراب التي تحدث لمن يقضون أوقات طويلة في استخدامها وبعدهم عن أسرهم وأصدقائهم

فيما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على إعداد لقاءات تثقيفية تخاطب فيها عقول الشباب لتبصيرهم بضرورة قيامهم بدورهم في المجتمع من خلال تعميق وعيهم بخطورة الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم بشكل كبير في تشكيل آرائهم، اتجاهاتهم، إدراكهم أنها سلاح ذو حدين، وعليهم أن يختاروا كل ما يسهم في بناء المجتمع المصري، موضحاً أن دور الشباب في التصدي للشائعات والحرص على عدم نشر أي أخبار دون تفكر وإدراك لأهداف النشر، لأن وسائل التواصل تمنح الشائعة انتشار سريع يلحق الضرر البالغ، ويؤثر على الأمن والاقتصاد القومي للدول.