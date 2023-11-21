وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "الإخطار جاء بعدما أبلغ النظام المنعزل (بيونج يانج) اليابان بأن الإطلاق المخطط له سيتم بين غد الأربعاء والأول من ديسمبر المقبل".

وتستعد كوريا الشمالية لثالث محاولة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار، وقد ذكرت أن 3 مناطق بحرية يمكن أن تتأثر بعملية الإطلاق المزمعة، اثنتان قبالة البحر الأصفر والثالثة شرق الفلبين.

ويتم نشر التحذيرات الملاحية مباشرة إلى السفن عبر نظام التحذير الملاحي العالمي (WWNWS)، وهو نظام إذاعي عالمي وبث عبر الأقمار الصناعية، وفقا لقرار المنظمة البحرية الدولية.