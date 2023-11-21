سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز سبل التعاون

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بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربارا ليف، تعزيز سبل أطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مسيرة العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية.