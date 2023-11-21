زوج يشكو زوجته بعد زواج 22 عاما: "انهالت على بالضرب بمقر عملى أمام زملائى"

كتبت أسماء شلبى

"طوال 22 عام زواج منحت زوجتى المال والاستقرار ومستوى اجتماعى كانت لا تحلم به بالنسبة لمستوى عائلتها المادى، وأنفقت على أسرتها كنت أمنحهم شهريا ما يزيد عن 10 آلاف، أنفقت على أولادى وسدد مصروفات المدارس الخاصة واشتراك النادى، وتوفير سفر لزوجتى بشكل سنوى خارج مصر، وكانت المكافأة فى النهاية دعوى طلاق للضرر".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتسبب له بالضرر والتعدى عليه بالضرب بمقر عمله أمام زملائه بالعمل.

وأكد الزوج بدعواه التى طالب فيها بإثبات نشوز زوجته: "ألحقت بى الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وانتقمت منى بسب رفضى سلوكها فى الفترة الأخيرة وغيابها عن أولادها ورفضها رعايتهم والإشراف عليهم، وأصبحت تتهمنى بالتقصير فى حقوقها وحقوق أبنائي – كذبا - رغم شهادة الجميع بحسن معاملتى لهما".

وتابع الزوج:" دمرت حياتى، وحصلت على مبالغ مالية طوال سنوات زواجنا وادخرت ثروة لنفسها من أموالى، وعندما وقفت فى وجهها ثار وشهرت بى لأعيش فى عذاب بسبب رفضى لسرقتها اموالى، ولاحقتنى بـ عشرات الدعاوى لحبسى للانتقام مني".

وأكد الزوج:" زوجتى رفضت التواصل معى، وأصرت على طلب الإنفصال، وقامت بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات، واتهمتنى زور أننى سرقتها ولاحقتنى بدعاوى تبديد وحبس، وذهبت وحررت بلاغا يتهمنى بسرقة حقوقها، بالتحايل لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، وشهرت بسمعتى وفضحتنى، وحاولت إيذائي".