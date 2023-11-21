زوج لمحكمة الأسرة: 17 سنة تتحكم زوجتي فى حياتي وتأخذ أموالي ولاحقتني بدعوى خلع

كتبت أسماء شلبى

"عشت برفقة زوجتي 17 عاما أنفذ طلباتها ولا أستطيع أن أعترض على قرار تأخذه في حياتنا بسبب عصبيتها وتهديدها الدائم لى بالطلاق، واعتادت أن تستولى على دخلي الشهري وتضع المال والأرباح التي أتحصل عليها في حسابها بحجة الإدخار وخوفها على مستقبلنا، وفي النهاية قررت التخلص مني وتطليقي خلعا".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن تمكينه من دخول منزله، وطالب بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أصبحت الأن مهدد بالسجن بسبب تعسف زوجتي وطمعها ورفضها عقد الصلح، ورغبتها في الطلاق لتطردني من منزلي بعد أن اكتشفت أنها كانت تعيش معي تحت سقف واحد وتلاحقني بدعوي خلع دون أن تخبرني".

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "كانت تدير المنزل وتتحكم في حياتي كلها وتدخر أموالي، كنت أعمل ليلا ونهارا حتي ترضي عني وترحمني من المقارنات بصديقات لها، ورغم كل ما قدمته لها باعت عشرتنا بعد 17 عام زواج، ولاحقتني بالطلاق خلعا بعد أن أدخرت ما يكفي من المالى وأصبحت لا تحتاج لي، وقامت بملاحقتي بدعاوي نفقات ".

وتابع: "طالبت بإثبات نشوزها بعد أن لاحقتني بدعوي خلع بحجة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري كل طلباتها، بخلاف دعاوي الحبس وتبديد المنقولات والنفقات التي لا حصر لها باتهامات وهمية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم عيشي معها تحت سقف منزل واحد ".