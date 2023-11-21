تحرير 19 محضرا ومخالفة لمطاعم والتحفظ على مأكولات غير صالحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة، بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، نجحت في تحرير 19 محضر ومخالفة متنوعة داخل مطاعم بشارع المدينة المنورة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة،

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير عدد 11 مخالفة داخل مطعم للمأكولات بشارع فندق الأمير متفرع من شارع المدينة، وتحرير عدد 8 مخالفات داخل مطعم للأسماك بشارع الخليج متفرع من شارع المدينة، كما تم المرور على مصنع للمخللات بمنطقة شرق السكة خلف سوق الخضار، حيث تم التحفظ على عدد 2 علبة ألوان كامبينا، وعدد 7 جردل مخلل مشكل مجهول المصدر ومتغير الخواص، وعدد 2 برميل مخلل ومطحون مخلل متغير الخواص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك في الحملة على المطاعم والمحلات كلاً من طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئه، وأسامة محمد أمين عضو سلامة الغذاء، والدكتورة بركسام عادل أنور سلامة الغذاء، وجبريل فكري محمود مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد عبد المحسن مسؤول إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة الأقصر.

فيما نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، يوم ترفيهي لعدد 300 طفل من الأيتام والمعرضين للخطر، وذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني في اللجنة العامة، وتحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وشارك في فعاليات اليوم الترفيهي اللواء على الشربي رئيس مجلس مدينة الأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك كبداية لإطلاق مبادرة "فرحهم"، وبمشاركة ممدوح العتماني مسئول جمعية باب الخير، حيث أشادت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة، التي أشادت بدور المجتمع المدني في دعم قضايا الطفولة وتقديم الدعم الاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر وأسرهم.