رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره من دولة السودان

كتب مدحت وهبة

استقبل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم الثلاثاء، الدكتور نصر الدين شلقامي، رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك السوداني ونائبه الدكتور عمر ابراهيم، بحضور اللواء شريف الرشيدي "نائب رئيس جهاز حماية المستهلك".

وفي البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد السوداني مؤكدا علي عمق العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين ، فيما هنأ رئيس الوفد السوداني، رئيس جهاز المستهلك المصرى بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية مُتمنيين له دوام التوفيق .

وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصرى ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين

وأضاف الجانب السوداني إلي ضرورة الإستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بنقل الخبرات المصرية والتدريب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والتعرف علي إدارات الجهاز المختلفة فيما يتعلق بالرقابة علي الأسواق ومركز الإتصال.

وأوضح الجانب السودانى أنهم مُتطلعين إلى الشراكة والإستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى مجال حماية المستهلك خاصة أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين مُشيدا بالدور الحيوى والهام الذى يقوم به الجهاز فى مصر.

وعبر رئيس الجهاز المصرى عن امتنانه وشكره للوفد السودانى لهذه الزيارة التي تُعد أول زيارة رسمية مؤكدا علي إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين.