رئيس جامعة القناة يستقبل الفوج الأول للطُلاب الصينيين الدارسين بالجامعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الفوج الأول من الطُلاب الصينيين الدارسين بالبرنامج التدريبي "تحسين مهارات التحدث بالعربية"، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس بإشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري للمعهد والدكتور جانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

حضر اللقاء مشرفو البرنامج الدكتور حسن يوسف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق والدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق.

وحرص الطلاب الصينيين، على التقاط صورة جماعية مع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، مُعربين عن بالغ سعادتهم بحجم الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال البرنامج التدريبي.

ووجه الدكتور ناصر مندور الشكر للطلاب الصينيين، مؤكداً حرصه على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول، أن البرنامج يستغرق ثلاثة شهور، يتم خلالها التدريب على قواعد اللغة العربية والمحادثة والكتابة والترجمة والإلقاء.