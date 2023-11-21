رئيس الوزراء: 30 ألف طاقم طبى مصرى لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين

كتبت نورا فخرى

كشف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن وجود خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى الأشقاء الفلسطينيين وكل من يدخل من خلال معبر رفح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة طلب الإحاطة من عدد من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والمقدمة من النواب "عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان".

وقال مدبولى، يوجد في المستشفيات الطبية نحو 383 مصاب فلسطينى آخرهم 28 طفل مبتسرين، والذي نجحت الجهود والضغوط المصرية لنقلهم للعلاج فى مصر.

وأضاف مدبولى، أن هناك خطة واضحة للخدمات الطبية لمساعدة أهالينا في غزة، وفي المقدمة جميع مستشفيات شمال سيناء يعقبها مستشفيات مدن قناة السويس ثم القاهرة، وذلك فى استعداد تام لإتمام كافة الجراحات الدقيقة والمتخصصة بمجرد دخول الجرحى.

ولفت مدبولي، إلي أنه تم تجييش نحو 30 ألف من الأطقم الطبية علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي كافة المستلزمات الطبية التي يتم إدخالها عبر المساعدات.