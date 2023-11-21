رئيس الوزراء لـ"النواب": قبول مصر دخول 2 مليون فلسطينى لأراضيها تصفية للقضية

كتب كامل كامل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر استقبلت 9 ملايين ضيف وهناك من يردد ما الذى يضر مصر فى استقبال 2 مليون فلسطين، مضيفا: "هذا فرق جوهرى وقبول مصر بدخول 2 مليون فلسطينى الآن يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية".

وتابع: "معبر مصر مفتوح وفى الظروف العادية أهلا وسهلا بأهلنا لكن قبول مصر 2 مليون فلسطينى الآن تصفية للقضية"، مشددا على أن مصر مصر لم ولن تغير موقفها. وفى هذا اللحظة ظل النواب يوجهون التحية لرئيس الوزراء بالتصفيق الحاد.

وشدد على أن مصر تعمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يوينو 1967.