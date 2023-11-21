وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي (موقعة من محسن المندلاوى، النائب الأول) - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية (محمد ريكان الحبلوسي) في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

وذكرت المحكمة أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان (الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.