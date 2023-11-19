النواب العراقى يتسلم بلاغا رسميا من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسى

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تسلم مجلس النواب العراقى اليوم /الأحد/ بلاغا رسميا من قبل المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسى.

وأكدت المحكمة - فى قرارها وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قيام رئيس أى حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يمثل انحرافا كبيرا فى العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح ومخالفة دستورية.



وكانت المحكمة الاتحادية فى العراق، قد قررت فى جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمى اعتبارا من تاريخ صدور الحكم فى 14 نوفمبر الجارى قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.

يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.