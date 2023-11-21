دقيقة حداد على ضحايا غزة فى بداية مؤتمر التحالف الوطنى ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ، منذ قليل، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحرب على غزة في فلسطين.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ لمحافظة بورسعيد، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ورحب المهندس علي جبر، المنسق العام للتحالف الوطني في محافظة بورسعيد، بالحضور من الشخصيات العامة والسياسيين، والشباب الذين حرصوا على حضور مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأكد أن التحالف يدعو أهالي بورسعيد بالمشاركة الفعالة خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة وترشيح قائد التطوير والتنمية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أولى فعالياته في محافظة بورسعيد، بمؤتمر دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.