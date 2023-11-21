خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل وموقع السكة الحديد الإلكترونى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح طريقة و خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الموبايل والموقع الالكتروني للسكك الحديدية، وذلك بعد تفعيل الخدمة، وتحديث موقع السكة الحديد، وتطوير تطبيق الموبايل للحجز.

ويمكن الحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر من خلال عدة طرق وهى :

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى:

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details.

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .