اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ختام تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بالإسماعيلية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:58 م
ختام تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بالإسماعيلية فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ختام فعاليات تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" وذلك بقاعة المدرسة الثانوية الفنية العسكرية لتكنولوجيا المعلومات والمنعقد في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2023 م بحضور مدراء المبادرة الرئاسية، جاء ذلك برعاية الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.
 
وخلال الزيارة تحدث الدكتور سامي فضل، وكيل المديرية مع المتدربين لافتا لأهمية اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن المستهدفين هم مديرو المدارس ومعلم من كل مدرسة والأخصائي الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء كل إدارة، وشهد جولة المتابعة إيناس احمد عبد الفتاح، مديرة إدارة التدريب بالمديرية.
 
فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي (1)
فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي (1)

فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي (2)
فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي (2)

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

 







الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

تعليم الاسماعيليه

المبادرة الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة