ختام تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع الدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ختام فعاليات تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" وذلك بقاعة المدرسة الثانوية الفنية العسكرية لتكنولوجيا المعلومات والمنعقد في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2023 م بحضور مدراء المبادرة الرئاسية، جاء ذلك برعاية الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وخلال الزيارة تحدث الدكتور سامي فضل، وكيل المديرية مع المتدربين لافتا لأهمية اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن المستهدفين هم مديرو المدارس ومعلم من كل مدرسة والأخصائي الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء كل إدارة، وشهد جولة المتابعة إيناس احمد عبد الفتاح، مديرة إدارة التدريب بالمديرية.