حياة كريمة بالأقصر تدعم 710 مواطنين و522 غارمة فى قافلة بقرية الدير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الدير جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات القافلة العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجاً وتوصيل الخدمات الطبية للمناطق النائية، وذلك تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وفريق القوافل العلاجية بالمديرية، والتى استمرت على مدار يومين وساهمت في دعم 710 مواطنين بالقرية.

وشملت القافلة كل التخصصات بالمجان تماماً لأهالى قرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى التخصصات التالية: (الرمد – الجراحة – الباطنة – الأطفال – المعمل – الصيدلية – تنظيم الأسرة)، كما شارك فيها فريق التثقيف الصحي بعمل ندوة توعوية، وذلك بمشاركة محمود صادق منسق عام حياة كريمة بمحافظة الأقصر، وعلي الجعفري منسق حياة كريمة بمركز ومدينة إسنا.

وفي هذا الصدد، صرح محمود صادق منسق عام حياة كريمة بمحافظة الأقصر، بأن القافلة تمت على مدار 3 أيام فى قرية الدير بمدينة إسنا، داخل مدرسة الشهيد هاشم وقامت بتقديم العديد من الفعاليات بدءاً من القوافل الطبية المجانية، وفعاليات ثقافية ومسرح عرائس وورش حرفية، واستقبال لحالات إنسانية واستقبال لحالات غارمين، بجانب ندوات توعية خاصة بمكافحة الإدمان والتعاطى، وامتحانات محو أمية وأنشطة رياضية مختلفة ومعرض كتاب.

وأضاف محمود صادق لـ"اليوم السابع"، أنه فى اليوم الأول مع انطلاق مبادرة (أنت الحياة) بقرية الدير تضمن عددا من الفاعليات، حيث استهدفت القافلة الطبية استهدفت نحو 400 حالة، والحالات الإنسانية استهدفت 200 حالة، وقافلة غارمات استهدفت 225 حالة تم استقبالها خلال الفاعلية، وصندوق مكافحة الإدمان استهدفت حوالى 210 طالب وطالبة من خلال الندوات التوعوية، ومحو الأمية ويبلغ عددهم 30 حالة تم إجراء إمتحانات لهم وسيتم إصدار شهادات، وفعاليات الأطفال استهدفت نحو 5000 طفل من أطفال القرية، والمسرح وورش الحكى وورش الحرف استهدفت نحو 480 طفل وسيدة، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ويبلغ عددهم 100 مواطن.



القافلة-تدعم-5080-طفل-بالقرية-بإقامة-عروض-ومسرح-وورش-حكى



القافلة-دعمت-522-غارمة-بالقرية-ضمن-حياة-كريمة



القافلة-ساهمت-فى-استخراج-كارت-الخدمات-المتكاملة-لذوى-الهمم-ويبلغ-عددهم-300-مواطن



أنت-الحياة-مبادرة-وقافلة-تقدم-دعم-شامل-ضمن-حياة-كريمة



أنت-الحياة-مبادرة-وقافلة-تقدم-دعم-شامل-لأهالى-وأطفال-وسيدات-قرية-الدير



دعم-5080-طفل-بالقرية-بإقامة-عروض-ومسرح-وورش-حكى-بالقرية



دعو-وتوعية-شاملة-لأهالى-القرية-من-فريق-حياة-كريمة