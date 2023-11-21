حماة الوطن بالوادى الجديد يعقد مؤتمرا لدعم ترشح السيسي للرئاسة.. صور

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الوادي الجديد مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية القصر الإسلامية بالداخلة، لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية تحت شعار كمل مشوارك، وذلك بحضور المهندس عبد الحكم جبالى أمين عام الحزب، وإسلام أبو الحسن أمين التنظيم بالحزب، والدكتور جمال حسن أمين مركز الداخلة، وبمشاركة كوادر أمانة الحزب بمركز الداخلة وقرية القصر، وبحضور عدد كبير من أهالى القرية، تأكيدا على تأييد ودعم ترشح الرئيس السيسي فى الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال المهندس عبد الحكم جبالى أمين عام الحزب أن أمانة حماة الوطن بمحافظة الوادي الجديد، تؤكد دعمها ومؤازرتها للرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتدعو كل أبناء المحافظة للخروج والمشاركة فى هذا الواجب الوطنى من أجل إستكمال مرحلة البناء والتنمية وتتويج ما تم إنجازه من المشروعات العملاقة على كافة أصعدة التنمية المستدامة، حتى يمكن جنى ثمرة هذه الجهود الغير مسبوقة فى تاريخ مصر من البناء والتنمية.

وأضاف جبالى، أن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة باقتدار ومنقذ الوطن من الانحدار فى مستنقعات الإرهاب وغياب الأمن وبفضل سياسته الحكيمة تنعم مصر وشعبها بالأمن والأمان، ولديها من القوة ما يمكنها من التصدى لأية مخاطر تهدد الأمن القومي، مؤكداً على أن الرئيس السيسي نجح فى إدارة أخطر الأزمات التى تعرضت لها دول العالم على مدار السنوات الماضية، وذلك على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وأصبحت مصر رغم تلك التحديات تحتل مراكز متقدمة عالمياً فى كافة مجالات التنمية والبناء والتعمير والتسلح، وكذلك على مستوى الفكر والثقافة والعلوم والإبداع.

وتحدث الدكتور جمال حسن أمين مركز الداخلة عن أهمية الخروج لأداء الواجب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية هو أمرا حتميا على كل مواطن يتحمل المسئولية من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات على مدار تلك المرحلة، مؤكداً على أن أهالى الوادي الجديد هو الأكثر وعيا بأهمية المشاركة فى الإنتخابات وذلك وفقاً لإحصائيات كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث تصدرت المحافظة المراكز الأولى فى نسب المشاركة الانتخابية، وهو ما يجب الحفاظ عليه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وترجمة دعم الرئيس السيسي بالخروج والتأكيد على دعمه من أجل إستكمال المرحلة باقتدار.

وأوضح إسلام أبو الحسن أمين التنظيم بالحزب على أن حزب حماة الوطن بالوادى الجديد، نظم عدد كبير من الفعاليات والمؤتمرات على مستوى كافة مراكز المحافظة لتحفيز المواطنين على الخروج لأداء الواجب الوطنى وممارسة حقهم الديمقراطي بحرية مطلقة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في إنجاز أكبر منظومة تنموية جرى تحقيقها في تاريخ مصر رغم كل التحديات والصعوبات، ولم تكن لتتحقق دون قيادة وسياسة الرئيس السيسي الحكيمة، وهو ما يستوجب دعم ترشحه من أجل إستكمال وإنجاز ما تحقق على مدار السنوات الماضية.

وفى الختام ناقشت أمانة الحزبية عدد من القضايا التي تهم أهالى قرية القصر بصفة خاصة، وتم تسليم الإدارة الزراعية بالقصر جهاز حديث لمكافحة سوسة النخيل للمزارعين بالقرية، ويقوم بتشغيله أحد شباب الخريجين لمكافحة السوسة فى مزارع القرية، وقام الدكتور يوسف دياب الباحث في شئون النخيل بعرض فيلم مصور عن طرق اكتشاف سوسة النخيل وكيفية علاجها والوقاية من الإصابة بها.