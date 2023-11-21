حزب التحرير المصري ينظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظم حزب التحرير المصري، أحد أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجاز والتعمير التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014، بحضور عدد من رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وذلك بمدينة شبرا الخيمة.

وشهد اللقاء عزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصري، أكد خلالها أن الرئيس السيسي رجل المرحلة وأنقذ مصر في مرحلة صعبة كانت تحاط بها العديد من المخاطر الخارجية والتي تهدف لإسقاط الدولة المصرية، إلا أنه كان علي قدر المسؤولية وعبر بها لبر الأمان.

وتابع رئيس حزب التحرير المصري، أن تحالف القوى الوطنية والأحزاب رأي في الرئيس السيسي منقذ مصر، كما ناشد المواطنين سواء كان في الداخل أو الخارج علي ضرورة النزل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصدير صورة مشرفة عن الانتخابات المصرية وتأكيدا لحرية الرأي والتعبير.

وتضمن المؤتمر كلمات لعدد من رؤساء الأحزاب أعضاء تحالف القوى الوطنية والأحزاب، كما تضمن فيلم تسجيلي لاستعراض إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، في كافة القطاعات التي شهدت نهضة شاملة.