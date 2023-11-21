اليوم السابع
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جيش الاحتلال: اعتراض عدد من الأهداف الجوية أطلقت من لبنان

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:42 م
جيش الاحتلال: اعتراض عدد من الأهداف الجوية أطلقت من لبنان لبنان
كتب محمد شرقاوى

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أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن اعتراض عدد من الأهداف الجوية، والتى أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربى.

كان نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، عبر عن إدانته لاعتداء الاحتلال الإسرائيلى الذى استهدف إعلاميين جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد صحفيين ومدنى، مؤكدا أن هذا الاعتداء يثبت أن الإجرام الإسرائيلى لا حدود له، ويستهدف إسكات الإعلام الذى يفضح جرائمه، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
 
وكان مراسل القاهرة الإخبارية، أفاد بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.






جيش الاحتلال

الأهداف الجوية

لبنان

الجليل الغربي




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