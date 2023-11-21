جامعة دمياط تحصل على ترتيب متقدم فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات

حافظت جامعة دمياط على ظهورها فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات العربية THE: Arab University Rankings2023للعام الثالث؛ والذى يعتمد فى تقييمه للجامعات العربية على المنهجية ذاتها المتبعة فى تصنيف التايمز لجامعات العالم، وذلك فى (16) مؤشرًا معياريًا للآداء تعادل 100٪ وُزِعّت على خمس مجالات رئيسة بالنسب التالية:

التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة البحثية) %30، والاستشهادات المرجعية (تأثير البحث) %30، التدويل (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق فى الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، مع إجراء بعض التعديلات التى تضمنت بعض المقاييس الجديدة مثل مدى التعاون العلمى بين الدول العربية، ومدى تأثير الأبحاث المنشورة باللغة العربية، الدراسة بالخارج وبراءات الاختراع.

حصلت جامعة دمياط على الترتيب 101-120 من إجمالى الجامعات العربية المصنفة والبالغ عددها 313، علما بأنه قد تم تغيير النسب المئوية لبعض المؤشرات عن العام الماضى وإضافة بعض المقاييس الجديدة.

وبهذه المناسبة توجه الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل منسوبى الجامعة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

كما تقدم بالشكر للدكتور أمانى الديسطى مدير وحدة التصنيف والنشر الدولى بالجامعة على ما بذلته هى وفريق التصنيف من جهد لاستيفاء بيانات الجامعة المطلوبة لهذا التصنيف.