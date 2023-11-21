جامعة حلوان: ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل

محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إن ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل هو من أهم أولوياتنا ونتطلع أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر بشكل فعال في تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل، وستنعكس إيجابياً على تطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان، والذى أشار إلى أن قسم التصميم الداخلي والأثاث وبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية نظم المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث 2023 تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل "، ورعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف حسن وكيل الكلية، المؤتمر تضمن العديد من الجلسات منها تحديات سوق العمل، رؤية خريجي التصميم الداخلي والأثاث، مواصفات طلاب التصميم الداخلي، ومناقشة وضع رؤية مستقبلية للقسم العلمي ترتكز على تكامل فعال بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تجارب عملية وتدريب تطبيقي، لضمان خريج مجهز بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق وتحقيق التفوق الوظيفى.

وأكد الدكتور على السنوسى رئيس القسم، أن المؤتمر شهد حضور كوكبة من رواد القسم وأساتذته الأجلاء و كبار متخصصي سوق العمل الذين كان لهم بصمة في التخصص على مدار سنوات كثيرة.

وحقق القسم في سنواته الأخيرة طفرة في العملية التعليمية، حيث تم إنشاء عدة برامج تعليمية متخصصة منها برنامج علوم الأثاث وبرنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي لتعزيز التوجهات الحديثة للعالم في مجال التخصص، كما حقق القسم إنجازات كبيرة في مجال ربط سوق العمل بالمخرج التعليمي وهو الخريج من خلال العديد من البروتوكولات مع جهات ذات بصمة في سوق العمل، ومن انجازات القسم أيضا حاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، إخراج مصممين قادرين على ابتكار التصميمات والاطلاع علي الطرز المختلفة، والاطلاع علي امكانيات وخامات التنفيذ المتاحة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة في المجال، بجانب ضرورة التغذية الثقافية العامة للطلاب ، وتحديدهم للتوجهات الشخصية لتطوير مهاراتهم لدعمها، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.