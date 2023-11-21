اليوم السابع
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جامعة المنصورة تعلن فعاليات مؤتمر جراحة الأوعية الدموية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:25 م
جامعة المنصورة تعلن فعاليات مؤتمر جراحة الأوعية الدموية الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة Egy Vasc ايجى فاسك، بالإشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية بافس بحضور 120 من علماء وجراحي الأوعية الدموية بالدول العربية ومصر، خلال يومي 23 - 24 نوفمبر 2023 م.
 
يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محسوب مراد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور خالد موافي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، والدكتور ياسر القيران، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور إيهاب الفخراني، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.
 
وقال الدكتور مسعد سليمان، أن تنظيم المؤتمر يأتي في ضوء الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.
 
وأضاف سليمان أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد في جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى.
 
 ويعد مؤتمر ايجى فاسك، واحد من أكبر المؤتمرات الدولية التي تنعقد بمصر كل عام، والذي يهتم بحضوره كافة المتخصصين في مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم. 
 
ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج في مجال جراحة الأوعية الدموية، والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.
 
 
 
 
 
 






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