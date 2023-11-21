اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جامعة الفيوم تنظم اليوم "ملتقى أفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة"

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:00 ص
جامعة الفيوم تنظم اليوم "ملتقى أفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة
الفيوم رباب الجالي

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تنظم جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" والذي يستمر فى الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ من نوفمبر الجارى بقاعة الإحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

وكانت جامعة الفيوم استضافت اليوم الثقافي الكولومبي بكلية الألسن وقالت الدكتورة نجلاء سعد عميد الكلية،  أن الفعالية  يأتي  في إطار تدعيم العلاقات الثقافية والأكاديمية، موضحة أن جمهورية كولومبيا  تقع في قارة أمريكا الجنوبية، وأنها من ضمن 22 دولة تتحدث بالأسبانية، وأن زيارة السيد كارلوس لكلية الألسن تعتبر من أهم  الفرص للتحدث عن الثقافة والحضارة الكولومبية، مضيفة أنه سيتم مناقشة إمكانية حدوث تبادل طلابي بين كلية الألسن بجامعة الفيوم وبين الجانب الكولومبي خلال الفترة المقبلة.

 وأضافت  أنه تم عقد لقاء مع طلاب الكلية، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مي مجدي رئيس قسم اللغة الإسبانية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وقالت الدكتورة أمل إبراهيم أن الطلاب قاموا بإعداد فقرات تعكس تفوقهم الدراسي واللغوي، وشغفهم بتعلم اللغة الإسبانية، معربة عن تمنياتها بتوطيد سبل التعاون، وفتح مجالات جديدة للحوار المشترك، وتحقيق الأهداف الساعية نحو السلام والتنمية والعلاقات الثقافية. 

وتابعت الدكتورة مي مجدي أن كلية الألسن تحرص على تشكيل جيل من الطلاب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل في مجالات اللغة والأدب، وتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، موضحة أن اليوم الثقافي الكولومبي يعكس الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المستويات وخاصة الأكاديمية والثقافية.







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