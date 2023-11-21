تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة فى موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 732 شاحنة و105 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 521 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 211 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة الحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور، وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1130 راكب بموانئها.