تحصين 50426 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى، عن نجاح الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فى تحصين 50426 رأس أبقار وجاموس ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ونظمت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، على مدار الأسابيع الماضية فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، ومع إنتهاء أعمال الحملة بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 50426، والتى شملت تحصين إجمالى أعداد الأبقار المحصنة 22094 أبقار، وإجمالى أعداد الجاموس المحصنة 4802، وإجمالى أعداد الأغنام والماعز المحصنة 23530 أغنام وماعز.

ويؤكد الدكتور طارق لطفى مدير بيطرى الأقصر، إنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلاً عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها وتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائى، بالإضافة إلى مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى لجان التحصينات لتوعية المربيين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وتم خلال الأيام الماضية الإعلان عن التجهيز لبدء فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى انطلقت رسمياً يوم الأحد 19 نوفمبر، بمشاركة كافة قيادات ومسئولى المديرية والإدارات البيطرية حول المحافظة، وتم عقد اجتماع مع الأطباء والطبيبات البيطريين بإدارة إسنا البيطرية، ورؤساء الأقسام وأطباء الوحدات البيطرية، بهدف التأكيد على الاستعدادات لبدء الحملة القومية الثالثة للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.