اليوم السابع
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تحرير 58 محضرا تموينيا فى حملات على الأسواق بكفر الشيخ

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:33 ص
تحرير 58 محضرا تموينيا فى حملات على الأسواق بكفر الشيخ حملات تموينية على الأسواق بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لضبط الأسواق والتأكد من توفير السلع الغذائية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تمكنت من  تحرير 58 محضراً تموينياً متنوعاً، مع استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، فعاليات الحملات التموينية على الأسواق والتي تمكنت من تحرير 9 محاضر بالمدينة والقرى ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط لحوم غير صالحة و4 محاضر متنوعة.

وتمكن مركز ومدينة كفر الشيخ، من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز والمحال التجارية، فيما أسفرت حملة سيدى سالم عن تحرير 9 محاضر متنوعة، منهم 3 محاضر صحة، ومحضرين بيئة، و3 محاضر تموينية.

وتابع أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منهم 4 محاضر صحة و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول من تحرير 8 محاضر متنوعة، للمخالفين من التجار، وفى حملة مجلس مدينة بلطيم تم تحرير 9 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الاسواق والتي تمكنت من تحرير 11 محضراً تموينياً متنوعاً، منهم 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية و3 محاضر غش تجارى و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

حمللات على الاسواق بدسوق
حملات على الاسواق بدسوق

 


حملات على الاسواق والمحال التجارية
حملات على الاسواق والمحال التجارية

 

 







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