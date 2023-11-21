ايلون ماسك يثير جدل جديد بدعم مؤامرة "‏Pizzagate‏".. "‏CNN‏" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

عزز إيلون ماسك يوم الاثنين، نظرية المؤامرة الخطيرة "Pizzagate" التي تعود إلى سنوات في منشور على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، بعد أيام فقط من تعرضه لانتقادات شديدة ومواجهة نزوح جماعي للمعلنين بعد احتضانه لنظرية مؤامرة معادية للسامية.

في منشور يوم الاثنين، حاول أحد مستخدمي X ربط مؤسس– هيئة مراقبة وسائل الإعلام التقدمية التي حددت الأسبوع الماضي إعلانات العلامات التجارية الكبرى التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المحتوى المؤيد للنازية على X – بمالك “مطعم Pizzagate”. أجاب ايلون ماسك على المنشور معلقا: "غريب".

ووفقا لشبكة سي ان ان، من خلال الرد، لفت ماسك انتباه متابعيه الذين يزيد عددهم عن 160 مليون متابع على X إلى المنشور.

يذكر أن pizzagate هي نظرية مؤامرة مناهضة لهيلاري كلينتون ظهرت على عدة منصات إعلامية ومنصات تواصل اجتماعي خلال الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ويعتقد المؤيدين لها ان عصابة للاستغلال الجنسي للأطفال من المفترض انها تدار من مطعم بيتزا في واشنطن يضم هيلاري كلينتون وديمقراطيين اخرين

نظرية pizzagate هى أحدث نظرية مؤامرة لفت ماسك الانتباه إلى استخدام X. وقد وافق الأسبوع الماضي على منشور معادٍ للسامية على منصته للتواصل الاجتماعي X، مؤيدًا الادعاء بأن المجتمعات اليهودية تدفع "الكراهية ضد البيض".

كما أعطى ماسك في العام الماضي مصداقية لنظرية مؤامرة هامشية حول الهجوم العنيف على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، من خلال نشر رابط لمقال مليء بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول بول بيلوسي.

واجه ماسك الأسبوع الماضي رد فعل عنيفًا من البيت الأبيض وآخرين بسبب تعاملهم مع نظرية مؤامرة معادية للسامية.

وقد تراجع ماسك عن فكرة أنه معاد للسامية. وقال في منشور يوم الأحد: “لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة"