"كسر فى الجمجمة".. إجراء جراحة لزوج نانسى بيلوسى بعد الاعتداء عليه

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن بول بيلوسي ، 82 عامًا، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى خضع لـ "عملية جراحية ناجحة" لإصلاح كسر في الجمجمة و"إصابات خطيرة" أخرى لحقت به بعد الاعتداء عليه فى منزله ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا ، وفقًا للمتحدث باسم نانسي بيلوسي منذ فترة طويلة ، درو هاميل.

ونُقل بول بيلوسي إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الجمجمة يوم الجمعة بعد أن تعرض لهجوم في منزل الزوجين في كاليفورنيا بمطرقة من قبل مهاجم قيل إنه صرخ "أين نانسي؟ أين نانسي؟".

وقال هاميل في بيان الجمعة "في وقت سابق من صباح اليوم ، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من قبل مهاجم تصرف بالقوة وهدد حياته بينما كان يطالب برؤية رئيسة مجلس النواب".

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إن بول بيلوسي تمكن من الاتصال برقم 911 ، لكنه لم يبلغ مباشرة عما كان يحدث ، لكن المرسل أرسل الضباط للمتابعة من خلال "فحص الاحتياط" في حوالي الساعة 2.27 صباحًا بالتوقيت المحلي من صباح يوم الجمعة. وجدوا رجلاً بالغًا يواجه بول بيلوسي ، وكان كلا الرجلين يمسكان بمطرقة.

وسحب المشتبه به المطرقة بعيدًا عن بيلوسي واعتدى عليه بعنف. قال بيل سكوت ، رئيس قسم شرطة سان فرانسيسكو ، "تعامل ضباطنا مع المشتبه به على الفور، ونزعوا سلاحه ، واعتقلوه."

وأطلق سكوت على المشتبه به اسم ديفيد ديباب ، 42 عامًا ، وقال إنه اقتحم بابًا خلفيًا. وسيتم توجيه التهم إليه، بما في ذلك محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت وإساءة معاملة كبار السن والسطو وجرائم أخرى. ظل ديباب في المستشفى مساء الجمعة ، لكن الشرطة لم تكشف عن حالته.

وقال سكوت إن الشرطة ما زالت تحقق في الدافع ، لكنها قالت: "لم يكن هذا عملاً عشوائيًا ، لقد كان متعمدًا".