اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الوزراء السعودى" يجدد المطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:06 م
"الوزراء السعودى" يجدد المطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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ذكر مجلس الوزراء السعودي أن بلاده تطالب مجددًا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.


وقال وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم /الثلاثاء/ في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.


وأكد المجلس أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.


وأشاد بما حققته قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) من نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي.


وثمن توسيع نطاق التعاون بمختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة..كما وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول في عدة مجالات.







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