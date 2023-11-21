وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- ان سفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو يادڤ، قامت بتسليم هذه المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية للأونروا كريم عامر.

وأوضحت السفارة ان هذه المساهمة تؤكد على دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الأونروا في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى ان الهند كانت قد قامت بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2018، ومنذ عام 2002 حتى عام 2022/2023، بلغ إجمالي مساهمات الهند للأونروا 36.5 مليون دولار أمريكي. كما تقدم الهند -بحسب البيان - أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها حوالي 141.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار أمريكي ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي. ومن أهم مشاريع المساعدة التنموية التي أقامتها الهند مجتمع تكنولوجي، وثلاث مدارس، ومركز لتمكين المرأة، والمطبعة الوطنية، ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومركزين للتدريب المهني، والعديد من المشاريع سريعة الأثر.

وأشارت السفارة إلى أن الهند قدمت حتى الآن 70 طناً من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى بمطار العريش، وذلك على دفعتين الأولى في 22 أكتوبر الماضى والثانية في 19 نوفمبر الجارى.

