الأونروا: الوضع فى ملاجئ غزة صادم بسبب الأمطار

نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مقطع فيديو على حسابها بمنصة "إكس"، يرصد سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في جميع أنحاء قطاع غزة خاصة في الملاجئ ومواقع النازحين.

وقالت الأونروا على حسابها بمنصة "إكس"، إن "الوضع في الملاجئ لا يمكن العيش فيه.. ليس لدى الناس خيارات يجب أن تسود الإنسانية".

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع، حيث يعيش الآلاف منهم في الخيام.

Heavy rain is falling across the📍#GazaStrip



The situation in shelters is unliveable. People have no options.



