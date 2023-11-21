اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية 3 ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية 3 ديسمبر المقبل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصحافة القبطية يوم 3 ديسمبر المقبل، حيث تنظم الكنيسة الاحتفالية السنوية "الصحافة والدوريات القبطية".

وكان قداسة البابا تواضرس الثانى افتتح معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات العام الماضى.

وجاءت الصحف التى شملتها الاحتفالية، مدارس الأحد التي صدرت عام 1947 (75 سنة)، ووطني التي صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الصحافه القبطيه

اصدارات الصحافه القبطيه



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