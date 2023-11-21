القومى للمرأة بأسوان: تنظيم 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، استمرار إطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، فى بيان صحفى، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 27 ألفاً و852 من الأهالى والمواطنين داخل 35 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، مضيفة أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.



التوعية بمخاطر الختان



المجلس القومى للمرأة بأسوان



توعية السيدات فى القرى