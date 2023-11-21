وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن "الصين تعارض بشدة التصريحات الأسترالية التي لا أساس لها"، لافتا إلى أنه تم تقديم احتجاجا شديد اللهجة إلى الجانب الأسترالي.

وأوضح أن الفرقاطة الأسترالية كانت تعمل في المياه القريبة من بحر الصين الشرقي حيث اتخذت المدمرة الصينية إجراءات مثل التتبع والمراقبة وتحديد الهوية والتحقق وفقًا للقانون واللوائح، مشيرا إلى أن السفينة الصينية التزمت بشكل صارم بالقواعد الدولية وحافظت على مسافة آمنة من السفينة الأسترالية ولم تشارك في أي نشاط قد يؤثر على عمليات الغوص الأسترالية.

ودعا الجانب الأسترالي لاحترام الحقائق والتوقف عن توجيه الاتهامات المتهورة وغير المسؤولة ضد الصين.

كان وزير الدفاع الأسترالي قد أعلن السبت الماضي، أنّ غوّاصين أستراليين أصيبوا "على الأرجح" بذبذبات صادرة عن جهاز سونار سفينة حربية صينية، مستنكرًا سلوك بكين "الخطير" في البحر.

يذكر أن الفرقاطة التابعة للبحرية الأسترالية تم نشرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان للمساعدة في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.