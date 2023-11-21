اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: الوضع فى غزة "يائس للغاية".. ونحذر من تفشى الأوبئة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:42 م
الصحة العالمية: الوضع فى غزة "يائس للغاية".. ونحذر من تفشى الأوبئة منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف مسؤولان في منظمة الصحة العالمية الوضع في غزة بأنه "يائس للغاية"، وشددا على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى المتضررين من الصراع في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين وكبير مسؤولي الطوارئ في فريق المنظمة في غزة، روبرت هولدن، أن النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط شديدة وأن جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي، توقفت عن العمل، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، وقد يشمل ذلك ما يصل إلى 1,500 طفل .

وحذر مسؤول منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض بسبب اكتظاظ الملاجئ، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الـ الساعات الماضية قد فاقمت من الوضع، كما أن المخاطر الصحية لا تتعلق فقط بالإصابة بأمراض الإسهال، والانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة، ولكن هناك أيضا مشكلة الالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين هم عرضة للأوبئة بسبب حالتهم التغذوية.

وقال الدكتور مايكل راين "إن أكبر مخاوف المنظمة في الوقت الحالي يكمن في حدوث نزوح آخر للمرضى" مشيرا إلى نزوح 1.7 مليون شخص، وهناك خطر حقيقي بإمكانية نزوح الكثير منهم مرارا وتكرارا الأمر الذي يزيد من مخاطر الصحة العامة بالنسبة للسكان.

 







الصحه العالميه

الوضع فى غزه

الوضع الصحى فى غزه

منظمه الصحه العالميه



الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لحالات الطوارئ الصحية شرق المتوسط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:17 ص

الصحة العالمية: عدد المستشفيات العاملة فى جنوب وشمال غزة تقلص بشكل كبير

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:05 ص

منظمة الصحة العالمية: انتشار الجرب والحصبة بين الأطفال فى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:20 م

الصحة العالمية: نشعر باستياء بالغ إزاء الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:12 م

الصحة العالمية تصف الهجوم على المستشفى الإندونيسي بغزة بـ"المروع"

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:24 م

الصحة العالمية تصدر أول مبادئ توجيهية لمعالجة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة