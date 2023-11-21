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الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لحالات الطوارئ الصحية شرق المتوسط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:17 ص
الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لحالات الطوارئ الصحية شرق المتوسط الدكتور احمد المنظرى
كتبت أمل علام

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يَعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط  غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط، حيث يتناول المؤتمر الوضع الصحى فى غزة والأمراض التى يمكن ان تتفشي، كما يستعرض المؤتمر الوضع الصحى فى السودان .
 
يشارك فى المؤتمر كل من ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط و الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في السودان.

 







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