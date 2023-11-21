السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" وشقيقه "ع.ا.م" بالسجن 5 سنوات، بعد اتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ق.م.م." صاحب محل بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز طما المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدى عليه بالضرب بعصا شوم على رأسه مما أسفر عن إصابة المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه فقاما بالتعدى عليه بالضرب، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.