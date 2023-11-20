المشدد 15 سنة لشقيقين للاتجار فى المواد المخدرة بطور سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم، السجن المشدد 15 سنة لشقيقين بمدينة طور سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 مايو الماضي عندما وردت معلومات الى رئيس مباحث طور سيناء، تفيد بقيام شقيقين بحي مبارك بمزاولة نشاطهم في الاتجار فى المواد المخدره بكافه مستوياتها. وياخذون من المقاهي والميادين مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى .

وبعرض المعلومات على مدير المباحث الجنائيه بجنوب سيناء، أمر بسرعة التأكد من المعلومات واصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين وما يحوذوه او يحرزوه من مواد مخدره.

وبعد صدور إذن النيابة العامة تم إعداد كمين لضبط المتهمين، وتمكن ضباط مباحث الاسم من ضبط المتهمين الأول محمد احمد عوده ،وشقيقة فيصل احمد عوده ، مقيمين بمدينة طور سيناء ، وبحوزهما 126 لفافه ورقيه بداخلها مسحوق يشبه فى كونه لمخدر الهيروين، وقطعتين كبيرتين من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من حبوب الترامادول المخدرة ومبلغ مالي واثنين تليفون محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازهما للمواد المخدره بقصد الاتجار ، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي من حصيله البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1916جنايات الطور لسنة 2023،وبعرض المتهمان على النيابة العامة، قرر وكيل النائب العام بطور سيناء حبس المتهمان 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما فى الموعد القانونى .

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 839كلى جنوب سيناء لستة 2023.

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس محكمة الجنايات الدائرة الثانيه ، والمستثارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجندي، وبحضو اسلام حمادى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد رشاد ورامى سليم أمينى. سر الجلسة