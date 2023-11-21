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الرئيس السيسى: بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان عبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:03 م
الرئيس السيسى: بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان عبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذى عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى المصرى، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبًا.

 

وشدد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

 

 

 

 

الرئيس السيسي
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