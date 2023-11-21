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التحالف الوطنى: مصر قدمت أكثر من 11 ألف طن مساعدات لأهالى قطاع غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:23 م
التحالف الوطنى: مصر قدمت أكثر من 11 ألف طن مساعدات لأهالى قطاع غزة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب أحمد عرفة

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أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى، بدور الرئيس السيسى وقراراته القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأى محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتحالف الوطنى جهز قوافل كاملة تشمل على مساعدات إنسانية وطبية وخيم، بإجمالى 108 شاحنة.

 

وتابع أن هناك العديد من المضايقات التى تعرض لها أعضاء التحالف الوطنى، ولكن رغم كل هذه الأمور لن تمنعنا من تقديم المساعدات، حيث قدمت مصر نحو 11200 طن من المساعدات، ودول العالم قدمت 300 آلاف طن مساعدات فقط.

 

وأوضح عبدالقوى، أن هناك تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى لمعرفة أبرز المساعدات التى يحتاج إليها الشعب الفلسطينى، وتعد الملابس الشتوية والبطاطين والأدوية أبرز ما يحتاج إليه الأشقاء فى فلسطين، مشيرًا إلى أن هناك قافلة من التحالف الوطنى ستنطلق خلال الأيام المقبلة موجهة للفلسطينيين.







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