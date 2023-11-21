اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى أمام "بريكس": مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:48 م
الرئيس السيسى أمام "بريكس": مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التى انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع فى قطاع غزة. 
 
 
وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر فى ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.
 
 
وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.






السيسي

الرئيس السيسي

بريكس

غزة

عاجل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة